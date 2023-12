Confira os melhores momentos de Richard Rios no Palmeiras em 2023

Richardo Ríos chegou ao Palmeiras em março sob o signo da desconfiança. Afinal, o garoto colombiano que era visto como promessa no Flamengo, nunca vingou no gigante carioca. Embora tenha se saído bem no Guarani no Paulistão, o que despertou o interese do Palmeiras, havia a sombra de que ele deixasse a desejar. Mas este colombiano de 23 anos começou a roubar a cena, ganhou a titularidade e saiu campeão do Brasileirão com o Verdão. Além disso, foi o maior driblador da competição. De quebra, já ganha status na seleção colombiana. Veja abaixo os melhores momentos de Richard Ríos no Palmeiras.

