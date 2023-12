Liverpool x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Liverpool é o líder da Premier Legue com 37 pontos em 16 partidas - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Na sequência da 17ª rodada da Premier League, Liverpool e Manchester United medem forças neste domingo (17), às 13h30 (de Brasília), no Anfield Road. De um lado, os donos da casa tentam manter a liderança da competição para encaminhar a reta final do primeiro turno na ponta da tabela. Do outro, os Red Devils querem encurtar a distância para o G4 do campeonato.

Com 37 pontos, os Reds vem de derrota para o Union Saint-Gilloise pela Liga Europa, porém segue forte na liderança da Premier League. O United, por sua vez, soma 27 e ocupa, no momento, a sexta colocação, com 7 pontos atrás do rival Manchester City, que está na quarta colocação. Na Champions League, os visitantes também foram derrotados no meio da semana, 1 a 0 para o Bayern de Munique.

Onde assistir

O confronto deste domingo (17) terá a transmissão da ESPN e do Star+ (streaming).

Como chega o Liverpool

Embalados, os Reds chegam para o clássico com moral devido aos 11 jogos de invencibilidade na competição nacional. Afinal, o último revés aconteceu para o Tottenham por 2 a 1, ainda em setembro. Na Liga Europa, os comandados de Klopp se classificaram com tranquilidade e despontam como favoritos.

No jogo deste domingo (17), aliás, o treinador não poderá contar com o meia argentino Alexis Mac Allister e o atacante português Diogo Jota, ambos lesionados.

Como chega o Manchester United

Os Red Devils querem se vingar da goleada por 7 a 0 da última temporada e seguir firme na cola do G4. No entanto, o time vive uma má fase e ficou de fora até da Liga Europa, ao estufar apenas quatro gols no Grupo A da Champions League.

Além disso, para o duelo deste domingo (17), o técnico Erik ten Hag tem vários problemas. Entre eles, Maguire, Rashford, Martial, Mason Mount e Eriksen, que são dúvidas. Por fim, Bruno Fernandes, o melhor jogador do time, está suspenso em virtude dos três cartões amarelos.

Liverpool x Manchester United

17ª rodada da Premier League

Data e horário: domingo, 17/12/2023, às 13h30 (de Brasília)

Local: Estádio Anfield Road, em Liverpool, na Inglaterra

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk e Tsimikas; Gravenberch, Endo (Curtis Jones) e Szoboszlai; Luis Díaz, Darwin Nuñez e Salah. Técnico: Jurgen Klopp.

Manchester United: Onana; Dalot, Maguire (Jonny Evans), Varane e Shaw; McTominay, Amrabat e Mainoo (Mejbri); Antony, Garnacho e Hojlund. Técnico: Erik ten Hag

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)

Jogos da 17ª rodada da Premier League

Sexta-feira (15/12)

Nottingham Forest 0x2 Tottenham

Sábado (16/12)

Manchester City 2×2 Crystal Palace

Bournemouth x Luton Town (suspenso)

Chelsea 2×0 Sheffield

Newcastle 3×0 Fulham

Burnley 0x2 Everton

Domingo (17/12)

West Ham x Wolverhampton – 11h

Brentford x Aston Villa – 11h

Arsenal x Brighton – 11h

Liverpool x Manchester United – 13h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.