Palmeiras encaminha renovação de contrato com Mayke até 2025

Mayke em ação contra o Flamengo, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O lateral-direito Mayke está muito perto de renovar contrato com o Palmeiras. Afinal, o clube encaminhou um novo acordo que vai até dezembro de 2025 e espera que o jogador de 31 anos acene positivamente nos próximos dias. O vínculo que ainda está em vigor encerra no final de 2024.



Diferentemente de outros anos quando fez sombra à Marcos Rocha na lateral, embora tenha sido improvisado no lado direito do ataque por Abel Ferreira, 2023 teve Mayke como um dos destaques da equipe que faturou o Paulistão, a Supercopa do Brasil e o Brasileirão.

Além disso, essa foi a temporada em que ele teve mais atuações pelo Verdão. Ao todo, entrou em campo 58 vezes, com dois gols e oito assistências.

Mayke chegou ao clube palestrino em 2017 por empréstimo do Cruzeiro. Após o decacampeonato brasileiro do time alviverde no ano seguinte e apresentar performance que agradou a diretoria, foi comprado em definitivo.

O lateral, aliás, acumula pelo Palmeiras os títulos da Copa do Brasil (2020), do Campeonato Paulista (2020 e 2022), Copa Libertadores (2020 e 2021), da Recopa Sul-Americana (2022) e do Campeonato Brasileiro (2022). Recentemente, ele revelou que seu sonho é conquistar o Mundial de Clubes com a camisa alviverde.

Enquanto negocia a renovação com peças importantes do elenco, o Palmeiras se reforça para 2024. Após contratar o volante Aníbal Moreno junto ao Racing-ARG, a diretoria procura um zagueiro, um meia e dois atacantes.

Os esforços, contudo, estão voltados para o meia Cauly. O Bahia, porém, exige o valor de sua multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 269,5 milhões, na cotação atual).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.