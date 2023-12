Milan não decepciona e vence, em casa, o Monza

Adli (à esquerda) leva o Milan ao ataque e é marcado de perto por D'Ambrosio, do Monza - (crédito: Foto: Marco Bertorello/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Em casa, neste domingo (17/12), o Milan derrotou o Monza, por 2 a 0. O jogo foi pela 16ª rodada do Italiano. Muito ofensivo no primeiro tempo, quando fez dois gols, tentos de Reijnders e Simic, os milanistas não decepcionaram a torcida que compareceu em grande número mero no San Siro. Mas diminuiu o ritmo na etapa final e levou alguns sustos. Entretanto, ampliou com Okafor, após jogada coletiva excepcional.

Assim, o Milan vai aos 32 pontos, em terceiro lugar, atrás da líder Inter (38 pontos e que ainda joga na rodada) e Juventus, vem a seguir, com 37. O Monza, apesar da derrota, se sustenta no meio da tabela, com 21 pontos, em 11º lugar. Mas não perderá a posição ao fim desta rodada.

Monza tenta, mas quem marcas é o Milan

O Monza vem fazendo uma boa temporada. E, apesar do resultado, mais uma vez mostrou qualidade no duelo deste domingo fora de casa contra o perigoso Milan. No primeiro tempo, teve praticamente a mesma posse de bola e finalizações (dez) do gigante italiano. Mas o que pesou para o time sair para o intervalo perdendo por 2 a 0 foi, primeiramente, levar um com aos três minutos, com Reijinders, e só entrar no jogo aos 15 minutos, depois do Milan perder duas boas chances. O outro fator contra foi a má pontaria. Enquanto o Milan dava problemas para o goleiro Di Gregorio, o Monza não acertava o alvo. Para piorar, após grande jogada de Rafael Leão, o Milan ampliou aos 41. O português passou pela marcação e cruzou para Simic ampliar.

Gol que vale o ingresso

No segundo tempo, o Milan voltou com muito menos ímperto, o que fez o Monza buscar o ataque e ter oportunidades claras para diminuir o placar. Apesar de seu rame-rame administrando o tempo, o Milan ampliou aos 30 minutos em lance belíssimo, o melhor da partida. Reijinders fez jogada sensacional cortando a marcação e lançando Giroud. O atacante francês foi ainda melhor, num toque genial deixou Okafor livre para fazer 3 a 0. Valeu o ingresso. Somente aí o Monza entregou os pontos. No fim, o Milan quase ampliou com Giroud.

