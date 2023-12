‘Jogo das Estrelas’ de Zico terá 13 ex-jogadores do Flamengo

Na última edição do Jogo das Estrelas, Zico foi até a torcida junto com Éverton Ribeiro e David Luiz, dois representantes do elenco do Flamengo para exibir os títulos da Libertadores e Copa do Brasil conquistados em 2022 - (crédito: Thiego Mattos) Jogada10 Jogada10

O maior ídolo da história do Flamengo, Zico, promove anualmente o “Jogo das Estrelas”. A partida beneficente chega a sua 19ª edição e vai ocorrer no dia 27 de dezembro no Maracanã. Inclusive, 13 ex-jogadores com passagem pelo Rubro-Negro confirmaram presença. Entre eles alguns ídolos como Adílio e Petkovic.

Ex-atletas do Flamengo confirmados

Zico, Mozer, Andrade, Adílio, Ronaldo Angelim, Athirson, Juan (ex-lateral-esquerdo), Aloísio Chulapa, Amoroso, Sávio, Amaral, Jônatas e Petkovic.

‘Jogo do Zico: Informações sobre ingressos

A venda dos ingressos para o evento teve início no dia 7 de dezembro e as entradas promocionais foram esgotadas no mesmo dia. Os bilhetes para os setores Norte e Sul tem o preço de R$ 50 (R$ 25 a meia-entrada). Por outro lado para o setor Leste custa R$ 70 (R$ 35 a meia) e no setor Oeste R$ 90 (R$ 45 a meia-entrada).

Importante ressaltar que o máximo de ingressos disponíveis por CPF são quatro. A propósito, caso ainda haja a disponibilidade de bilhetes, a comercialização vai até o dia do jogo. Os interessados podem adquirir as entradas, aliás, em algumas lojas do Flamengo. No caso na Gávea, no Barra Shopping e no Shopping Nova América, entre os dias 18 e 27 de dezembro, das 10h às 16h (de Brasília). No entanto, o serviço não estará disponível apenas nos dias 24 e 25 de dezembro devido às celebrações de Natal.

Grupo do Flamengo de férias

Enquanto Zico está nos preparativos de mais um ‘Jogo das Estrelas’, o elenco do Flamengo inicia seu período de descanso. Como a temporada chegou ao fim no dia 06 de dezembro, os jogadores já entraram de férias um dia depois.

