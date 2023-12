Keno relembra experiência no Egito e elogia Al Ahly

Keno analisa o Al Ahly - (crédito: Mailson Santana/Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

Um dos jogadores mais experientes do Fluminense, o atacante Keno é um velho conhecido do Al Ahly, o adversário tricolor na semifinal do Mundial de Clubes. O jogador, de 34 anos, teve uma passagem pelo Pyramids, do Egito, na temporada 2018/19, e enfrentou o rival em duas ocasiões. Na véspera do reencontro, ele deseja repetir o sucesso e sonha com uma vaga na final da competição.

“Enfrentei o Al Ahly duas vezes e saí vencedor. Assisti ao jogo deles aqui. É um time muito aguerrido. Não mudou nada desde quando joguei contra eles. É um time muito competitivo, os jogadores não desistem, tem um contra-ataque muito rápido e um meio-campo muito forte e de qualidade. Mas para pensar na final temos que pensar na semifinal. Pretendo sair classificado”, disse o atacante.

Após o sucesso em sua passagem pelo Palmeiras, Keno foi negociado com o Pyramids, do Egito, em 2018. O atacante disputou 33 partidas e marcou 10 gols em sua única temporada no futebol egípcio. O jogador enfrentou duas vezes o Al Ahly e venceu as duas partidas, tendo feito um gol em um dos encontros.

Elogios para o técnico Diniz

Fernando Diniz foi peça-chave no acerto de Keno com o Fluminense. Após duas temporadas no Atlético-MG, o jogador foi contratado pelo Tricolor. O atacante chegou em baixa após sofrer com lesões no ano anterior, mas deu a volta por cima em 2023. Livre de lesões, foi um dos garçons do elenco e, inclusive, deu duas assistências na final da Libertadores.

“Fico muito feliz pela primeira ligação que o Diniz me fez, falando que eu seria um jogador muito diferente do que eu era anos atrás. Hoje eu reconheço que ele me fez virar outro jogador. Todo mundo está vendo meu estilo de jogo. Eu tenho muito a agradecer a ele. Só tive uma lesão esse ano. Cresci muito aqui”, afirmou.

O Fluminense estreia no Mundial de Clubes nesta segunda-feira (18), às 15h (de Brasília), contra o Al Ahly, do Egito, no Estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita. O vencedor enfrentará na decisão o classificado do duelo entre Manchester City, da Inglaterra, e Urawa Reds, do Japão, na terça (19), no mesmo horário e local.

