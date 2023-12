Santos confirma permanência de Tomás Rincón para 2024

Rincón foi um dos destaque do Santos no segundo semestre de 2023 pela liderança e desempenho - (crédito: Divulgação/Santosfc.com.br) Jogada10 Jogada10

Fica! O Santos comunicou, no último sábado (16), que chegou a um acordo com o volante Tomás Rincón para a sua permanência na equipe em 2024. O jogador venezuelano aceitou diminuir seu salário para seguir no Peixe. O clube, aliás, adotou essa política de corte de custos devido ao inédito rebaixamento e consequente prejuízo financeiro.

O desfecho positivo deixou uma boa impressão para a próxima diretoria, que passará a administrar o clube a partir do dia 2 de janeiro. Isso porque o veterano demonstrou entendimento da situação e acreditou no projeto, que tem como principal objetivo o retorno à Primeira Divisão.

As conversas entre a próxima direção e Rincón começaram logo depois do resultado das eleições. Em seguida, se iniciou o processo de escolha das peças que continuariam na próxima temporada. A prioridade era a permanência do venezuelano. Principalmente pela boa impressão que ele deixou na reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal, ele se tornou uma importante liderança dentro do elenco.

Tal situação foi até materializada, já que o volante foi capitão da equipe em algumas oportunidades. Rincón chegou ao Santos na segunda janela de 2023 sem custos, após seu vínculo com a Sampdoria se encerrar. Ele disputou 16 jogos e foi uma peça essencial na tentativa de recuperação do Peixe na Série A.

Isso porque ele contribuiu com dois gols e três assistências na última campanha, mas que não foram suficientes para livrar a equipe do litoral de São Paulo da queda. Vale ressaltar que seu vínculo com o Alvinegro Praiano vai até o final do próximo ano.

Temporada 2024 do Santos

O primeiro compromisso do Santos será pelo Campeonato Paulista, quando estreia em duelo com o Botafogo, de Ribeirão Preto, no dia 21 de janeiro. No entanto, o principal objetivo da temporada é assegurar o retorno à elite do futebol brasileiro.

