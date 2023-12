Fluminense x Al Ahly: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense estreia no Mundial de Clubes contra o Al Ahly, do Egito, na semifinal - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense estreia no Mundial de Clubes e inicia o sonho em busca do topo do mundo. Atual campeão da Libertadores, o Tricolor enfrenta o Al Ahly, do Egito, nesta segunda-feira (18), às 15h (de Brasília), no Estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita. Já o campeão africano chegou nesta fase após eliminar o Al-Ittihad, representante do país-sede.

Diniz minimiza desgaste e vê Fluminense preparado no Mundial

Após dez anos de domínio de clubes europeus, o Fluminense tenta colocar os sul-americanos no topo do futebol mundial. O último a alcançar esse feito foi o Corinthians, em 2012. Curiosamente, o time paulista eliminou o Al Ahly na semifinal. O clube egípcio esteve no caminho de Palmeiras e Flamengo nos últimos dois anos, e também foi derrotado nas duas ocasiões.

Como chega o Fluminense?

O Fluminense embarcou para a Arábia Saudita com muita festa da torcida. Após quatro dias de trabalho, o técnico Fernando Diniz definiu que o time entrará em campo com a mesma formação que enfrentou o Boca Juniors, da Argentina, na final da Libertadores. A única dúvida era o lateral-direito Samuel Xavier, que sofreu uma torção no joelho direito no dia 22 de novembro.

Após o quarto e último treino realizado neste domingo, o Fluminense não realizou o reconhecimento do gramado do Estádio King Abdullah. A atividade comandada pelo técnico Fernando Diniz teve uma duração mais longa e ultrapassou o horário previsto para o período de visitação ao palco do jogo.

Como chega o Al Ahly?

Após eliminar o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o Al Ahly chega com moral na semifinal do Mundial de Clubes. O clube egípcio aparece no caminho de uma equipe brasileira pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021 e 2022, foi derrotado pelo Palmeiras e Flamengo, respectivamente. No passado, também já foi superado por Corinthians e Internacional, os últimos dois brasileiros campeões do mundo.

O técnico suíço Marcel Koller deve mandar a campo o que tem de melhor. A tendência é que repita a escalação que iniciou a partida contra o Al-Ittihad. Nos últimos dias, os jogadores do Al Ahly não esconderam a alegria de disputar a semifinal e, sobretudo, ter a oportunidade de enfrentar o lateral-esquerdo Marcelo, tetracampeão mundial com o Real Madrid, da Espanha.

Fluminense x Al Ahly

Semifinal do Mundial de Clubes

Data e horário: segunda-feira, 18/12/2023, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik e Tori Penso (EUA)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Al Ahly: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Abdel Monem e Ali Maaloul; Emam Ashour, Marwan Attia e Ahmed Nabil Koka; Percy Tau, El Shahat e Kahraba. Técnico: Marcel Koller

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Globoplay, CazeTV e Fifa+ (streaming)