Walker define período vencedor do City: ‘Estamos só começando’

Walker é um dos sinônimos do City de Pep Guardiola - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Capitão do Manchester City, o lateral-direito Walker comentou o legado que o time vai criando nos últimos tempos, cujo ápice pode ser 2023, com o título do Mundial de Clubes. Antes de encarar o Fluminense, sexta-feira (22), na decisão, neste ano, os Citizens levaram a Premier League, a Champions League, a Supercopa da Europa e a Copa da Inglaterra.

“Ser considerado o melhor clube do mundo é uma grande conquista. Mas o pessoal sabe que estamos só começando a colocar os tijolos para este clube”, afirmou Walker.

Neste ano, apenas a Supercopa da Inglaterra escapou das mãos do Manchester City para ficar com o Arsenal. No entanto, o time está próximo de alcançar o Manchester United de 98/99, dono de uma Tríplice Coroa (Premier League, Champions e Mundial). Além disso, ganhou cinco das seis últimas edições da disputadíssima liga nacional. Para o lateral, o City ainda está longe de alcançar o patamar de melhor inglês de todos os tempos.

“Fazer como o Manchester United de Ryan Giggs, que ganhou 13 edições da Premier League… Conquistar o que conquistamos dá orgulho, mas, para mim, ganhamos cinco em seis anos (de Campeonato Inglês): para sermos reconhecidos como um dos maiores clubes do mundo, temos que fazer isso um pouco mais”, reconheceu o lateral do City.

Manchester City e Fluminense se enfrentam, no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita, pela grande final do Mundial de Clubes da Fifa. A bola rola às 15h (horário de Brasília). Nas semifinais, os ingleses passaram pelo Urawa Reds, do Japão, por 3 a 0.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.