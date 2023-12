Com três propostas na mesa, Beraldo escolhe PSG e deve sair do São Paulo

Beraldo pode ser o novo reforço do PSG - (crédito: Rubens Chiri/Perspectiva) Jogada10 Jogada10

O zagueiro Beraldo está muito próximo de ser o novo reforço do Paris Saint-Germain. Com três propostas na mesa, sendo uma do Zenit, da Rússia, uma do Leicester, da Inglaterra e outra do próprio PSG, o defensor já teria optado por atuar no clube francês. Assim, o São Paulo se prepara para negociar os valores da venda.

A proposta do Zenit foi logo descartada por ambas as partes. O São Paulo não gostou dos valores apresentados, inferiores em relação a outras duas, de Leicester e PSG. Além disso, os representantes do defensor entendem que o campeonato local não é o melhor para o jogador iniciar sua trajetória na Europa. Afinal, a Rússia ainda está sob sanções da Fifa por causa da guerra na Ucrânia.

Já o Leicester disse que pagaria os R$107 milhões pedidos pelo São Paulo e deu um grande passo. O time inglês, é vista como uma porta de entrada importante para o principal torneio de clubes do planeta, a Premier League. O time está na segunda divisão, mas lidera e tem boas perspectivas de voltar à elite no ano que vem. Assim, Beraldo teria a chance de crescer na equipe para chegar na primeira divisão mais adaptado.

Contudo, Beraldo decidiu pelo PSG. Um clube já consolidado na Europa, com alto investimento e que tem obsessão pela conquista da Champions League. O Paris Saint-Germain ainda não fez uma oferta oficial, mas o São Paulo espera uma oferta ainda maior que a do Leicester para liberar o jogador.

Porcentagem de Beraldo preocupa o São Paulo

Para fechar a negociação, o São Paulo ainda tenta aumentar a proposta pelo zagueiro. Isto porque o clube só detém 60% dos direitos econômicos de Beraldo, com o restante dividido entre o próprio atleta e o XV de Piracicaba, clube onde ele teve passagem pela base.

Assim, o Tricolor tenta ampliar sua porcentagem do defensor e espera ficar com ao menos 70%. Desta forma, o clube negocia com o próprio zagueiro para ficar com uma fatia maior. O XV de Piracicaba já indicou que aceita conversar, mas não deve fazer jogo fácil para liberar sua parte.

