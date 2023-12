Diretor do Corinthians se empolga: ‘Acabou a farra de Palmeiras e Flamengo’

Diretor quer Corinthians competindo por todas as competições em 2024 - (crédito: Foto: Raphael Martinez/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians ainda não acertou com nenhum reforço para a próxima temporada, mas promete uma grande reformulação no elenco. O Timão já dispensou alguns medalhões que tinha em seu elenco, como Renato Augusto, Gil e Giuliano. Agora, está atrás de novas peças para o plantel. O objetivo, assim, é montar um time competitivo para disputar todas as competições no ano que vem.

Além disso, o Corinthians também quer acabar com a supremacia de Palmeiras e Flamengo, dos últimos anos. Quem garante é o futuro diretor de futebol do clube, Rubens Gomes. Ele assegurou que a equipe será competitiva na próxima temporada e que vai ”acabar a farra” dos rivais em 2024.

“O que eu posso te falar e afirmar: o Corinthians será um time competitivo, não tenho a menor dúvida. A metodologia mudou. Hoje, nós estamos consultando uma central de mercado, que é o Cifut, que nos dá tudo do jogador que queremos, sentamos com Mano Menezes, analisamos o que ele queria e estamos no mercado trabalhando dessa forma. Acabou a farra de Palmeiras, Flamengo, nós vamos brigar com eles de igual para igual. Pode ter certeza”, disse Rubens, que prosseguiu.

“É difícil? É muito difícil você remontar um time. E devido a metodologia do Corinthians hoje, dessa forma, fica mais difícil, porque a gente analisa o jogador e ainda consulta com amigos do setor para saber de comportamento e assim por diante. Entendo a preocupação da Fiel, mas podem ficar seguros e tranquilos que vamos montar um time competitivo. Não será por baciada, será por qualidade. Corinthians precisa voltar a ser brigador. Olhava e dava gosto de ver jogar”, completou.

Corinthians ainda sonha com Gabigol

Contudo, a grande cereja do bolo para o Timão é Gabigol. Afinal, o clube sonha com a chegada do atacante no Parque São Jorge. O Corinthians, inclusive, já abriu conversas com o Rubro-Negro, mas a negociação é bem complexa.

“Eu quero muito que Gabigol venha, estou esperando de braços abertos. Se eu falar que não tem conversa é mentira. Estamos conversando com ele, sim, é uma operação muito complicada. Envolve um grande jogador. Estamos respeitando as instituições. Mudou-se a metodologia. Hoje, conversamos com Santos, Palmeiras, Flamengo. Eu sei que todo jogador tem empresário e, depois dos clubes, começamos a nos reunir com jogadores. Não sentamos ainda”, finalizou Rubão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.