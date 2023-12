Atlético já está ‘apalavrado’ com Gustavo Scarpa

Gustavo Scarpa está próximo de assinar com o Atlético - (crédito: Foto: Divulgação/Nottingham Forest) Jogada10 Jogada10

O Atlético tem negócio muito adiantado com Gustavo Scarpa. Pelo menos, é o que garantiu uma fonte ligado ao clube, ao Jogada10, em conversa na madrugada desta quinta-feira (12).

O Galo chegou a um acordo com o atleta e fechou também o negócio com o Nottingham Forest, da Inglaterra. O clube mineiro alinhou os tratos com 4,5 milhões de euros (R$ 24,01 milhões na cotação atual).

O contrato ainda não está assinado. Isso, portanto, ainda é um risco, afinal, caso o Flamengo queira atrapalhar o negócio, basta subir o valor da negociação. Internamente, todavia, há otimismo da parte atleticana, afinal, desde o início o Bicudo está na frente nas tratativas. Aliás, a maior proposta sempre foi mineira.

Pesou, a favor do Galo, alguns fatores na negociação. Além de ter feito a melhor proposta até então, o treinador Luiz Felipe Scolari foi fundamental para a escolha do jogador. Eles trabalharam juntos e foram campeões brasileiros em 2018 com a camisa do Palmeiras.

A posição de Gustavo Scarpa é uma das principais carências do Galo desde a saída de Nacho Fernandez. Felipão, aliás, reconheceu o bom elenco do Atlético quando foi contratado, mas também disse que precisou se adequar ao time montado para Eduardo Coudet. Agora, com a permanência para 2024 no clube carijó, ele quer reforços. A tendência é que chegue, além de um meia, pelo menos, mais um atacante de lado.

