Corinthians anuncia acordo com novo patrocinador

O Corinthians anunciou, nesta quinta-feira (21), um acordo com a EZZE Seguros, que será a nova patrocinadora do clube. A empresa exibirá sua marca em dois espaços da camisa: na parte superior das costas e nas omoplatas do time profissional masculino. Aliás, este será o último acordo fechado por Duílio Monteiro Alves em sua gestão.

A estreia da marca deve acontecer na Copinha. Contudo, a empresa exibirá seu logotipo apenas nas omoplatas. Por enquanto, tempo de contrato e valores não foram revelados pelas duas partes. A EZZE Seguros chega para substituir a Pixbet, que terá seu nome exposto apenas nos ombros.

“Tenho certeza de que estamos plantando as sementes de uma amizade produtiva, que renderá muitos frutos na gestão que se inicia em janeiro de 2024”, falou Gilberto Corazza, superintendente de novos negócios do Corinthians.

Próxima de assumir o cargo, a gestão de Augusto Melo já costura novos acordos de patrocínio. Aliás, com a saída amigável da Neo Química do máster, o presidente fala em quintuplicar os valores, podendo chegar a R$ 100 milhões por ano. O mandatário negocia com casa de apostas esportivas.

A EZZE opera no Brasil há quatro anos numa estratégia multiproduto e multicanal. Aliás, por meio de sua parceria com o Corinthians, a marca focará inicialmente no lançamento do Seguro Automóvel, primeiro produto de uma série de soluções dedicadas a pessoa física que serão anunciadas ao longo de 2024. Hoje a EZZE distribui nacionalmente mais de 80 produtos e se aproxima da marca de quase $ 1 bilhão de prêmios emitidos.

