Ivan deve deixar o Vasco para ser emprestado pelo Corinthians ao Coritiba

A situação de Ivan no Vasco está bem perto de ter um desfecho. Afinal, o goleiro tem o desejo de ser titular e atuar com maior frequência na próxima temporada, o que não aconteceu esse ano. Por isso, ele, que pertence ao Corinthians, deve acertar com o Coritiba de olho na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, já está na capital paranaense para aparar as últimas arestas e fechar com o Coxa.

O arqueiro chegou ao Gigante da Colina com status de titular, até pelo currículo que tinha – além do Timão, possui passagens pelo Zenit, da Rússia, Ponte Preta e Seleção Brasileira. No início do ano, chegou a ser titular em quatro oportunidades, suas únicas participações na meta vascaína. Apareceu no gol diante do Inter Miami, dos Estados Unidos, na pré-temporada, e ganhou chance em três jogos do Carioca: contra Portuguesa, Volta Redonda e Resende. Todos as oportunidades sob o comando de Mauricio Barbieri.

No entanto, o que parecia ser o começo de uma firme sequência no Vasco não vingou. Isso porque Léo Jardim também foi contratado pelo clube, vindo da Europa, e tomou o posto na posição por conta das boas atuações. Foi, aliás, peça fundamental na campanha de reação na Série A. Assim, Ivan ficou totalmente sem espaço e quer poder ser titular.

A 777 Partners analisava sua compra em definitivo, que giraria em torno de R$ 15 milhões. Mas a vontade do goleiro de sair para jogar por mais tempo pesou, e a proposta não foi para a frente.

Cláusula de compra

Vindo por empréstimo junto ao Corinthians, depois de passagem apagada na Europa, o camisa 97 precisava atuar 45 minutos em 30 partidas pelo Cruz-Maltino se quisesse ter sua aquisição concretizada. Porém, os números passaram longe de se confirmar, o que fez a diretoria estudar a possibilidade de sua permanência. Agora, com sua iminente saída e o interesse do Vitória em Halls, o Gigante da Colina tende a ir ao mercado para repor a posição.

