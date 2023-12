Fora desde fevereiro, Patrick de Paula vira arma do Botafogo na Libertadores

Patrick de Paula vive expectativa de firmar no Botafogo após lesão no joelho esquerdo - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

O Botafogo ainda não trouxe caras novas para a próxima temporada, mas terá um reforço caseiro de olho nas principais competições de 2024. Afinal, Patrick de Paula já realiza trabalhos de reequilíbrio muscular e, portanto, tem condições de voltar a atuar ao longo do Campeonato Carioca. O volante de 24 anos sofreu grave problema no joelho esquerdo, em 25 de fevereiro. Lesionou o ligamento colateral lateral, o cruzado, os dois meniscos (medial e lateral) e o côndilo femoral. Passou por cirurgia e, desde então, segue fora de ação.

No entanto, ele pode se tornar justamente a chave para que o Alvinegro siga disputando títulos e conquistando boas posições. Além de chegar com status de peso, em 2022, é um dos poucos do atual elenco que tem experiência de Libertadores – o Glorioso disputará a fase prévia. Aliás, até foi campeão da edição de 2020 pelo Palmeiras, clube que o revelou aos profissionais. Hoje, o jogador sabe da sua importância ao grupo e da necessidade de iniciar janeiro o mais perto possível das condições ideais.

“Quero fazer acontecer, ajudar meus companheiros. Voltar bem, na forma física, ter confiança de novo, que vai demorar um pouco. Espero que seja um ano muito produtivo”, disse o volante, em entrevista ao “ge”.

Por sinal, De Paula está justificando, também, na prática, sua vontade de acelerar a recuperação e voltar a treinar com o restante do grupo. Tanto é que, mesmo no período de férias do elenco, segue realizando atividades no Espaço Lonier, ao lado do lateral-direito Rafael, que também volta de lesão grave no joelho esquerdo. A tendência é que o volante fique à disposição, no mais tardar, durante a fase decisiva do Campeonato Carioca.

Oscilação do Botafogo

Apesar de estar longe dos gramados, o volante não deixou de ficar próximo dos companheiros de clube no Campeonato Brasileiro. Não estava em condições de entrar e ajudar dentro das quatro linhas, mas, fora delas, fez questão de se manter unido ao time. Especialmente, em jogos no Nilton Santos, quando marcou presença em quase todos os momentos. Para ele, o cenário não é de terra arrasada após a oscilação no segundo turno.

“Futebol tem seus altos e baixos. A gente fez um grande campeonato, todos viram. Não tem o que falar. Futebol tem várias surpresas. A gente está conversando sobre o ano que vem, como a gente faz, como lidar com tudo isso”, enfatizou o jogador, que com a irregularidade de Marlon Freitas, que pode até deixar o Rio, tem chances de disputar posição no setor de meio-campo.

Primeiro grande reforço da SAF

Patrick de Paula veio como a primeira grande contratação do Botafogo após a venda da SAF do clube a John Textor. O empresário norte-americano chegou como o detentor máximo do futebol e o trouxe do Palmeiras, já que o jogador havia perdido espaço com o técnico Abel Ferreira. Inclusive, se tornou o atleta mais caro da história do Glorioso: custou 6 milhões de euros (o equivalente a R$ 33 milhões, à época) para ter 50% dos seus direitos econômicos adquiridos pelos cariocas.

A chegada do volante aconteceu em março de 2022, em meio à reformulação do plantel após o retorno à elite do Campeonato Brasileiro. Porém, De Paula nunca conseguiu engatar uma longa sequência defendendo a camisa alvinegra. Seus primeiros meses foram de adaptação e, em setembro daquele ano, teve de lidar com uma paralisia facial. Depois, quando começou a ter mais oportunidades no início de 2023, veio a lesão no joelho esquerdo, que o faz ficar afastado por, até então, dez meses.

