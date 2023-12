Ex-Botafogo, Segovia passa por cirurgia na Bélgica e perde temporada

Ex-Botafogo, Luis Segovia vinha sendo titular absoluto do Molenbeek, da Bélgica - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram do Molenbeek) Jogada10 Jogada10

Atualmente no RWD Molenbeek, da Bélgica, Luis Segovia precisou passar por uma cirurgia e, portanto, vai desfalcar seu clube pelo restante da temporada. Afinal, o zagueiro teve de corrigir um problema no músculo adutor da coxa direita no início da semana. Ficará fora dos gramados por, pelo menos, cinco meses e não deve retornar antes do fim do calendário atual de jogos. Ele pertence ao Botafogo, mas atua por empréstimo no clube belga, que também tem John Textor como dono do futebol no modelo de SAF.

O equatoriano de 26 anos, aliás, vinha tendo boas atuações na equipe até se lesionar, no começo da partida contra o Gent, no dia 9 de dezembro, pela 17ª rodada campeonato nacional. Além disso, o bom rendimento por lá fez até o técnico Claudio Caçapa, ex-Alvinegro, o colocar como titular absoluto, dando longa sequência ao defensor. Em outubro, ele chegou a ser até convocado pela seleção do Equador em compromissos das Eliminatórias da Copa.

Luis Segovia veio sem nenhum tipo de custo ao Botafogo, em janeiro, quando deixou o Independiente del Valle, do Equador. O zagueiro, por sinal, era uma das opções de Luís Castro para o sistema defensivo ao longo do primeiro semestre, mas praticamente não teve espaço, já que Adryelson e Víctor Cuesta, juntos, passaram a ter grande desempenho no setor. Depois, em julho, acabou sendo emprestado ao Molenbeek até junho de 2024, fazendo apenas dez jogos pelo Glorioso, com que tem contrato até dezembro de 2025.

Na Bélgica, tem 15 partidas disputadas no clube de Textor e soma um gol marcado.

