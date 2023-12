City x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester City e Fluminense se enfrentam no Mundial de Clubes - (crédito: Divulgação / Fluminense e Reprodução / Man. City TV) Jogada10 Jogada10

Após muitos sonhos e expectativas, está na hora de descobrir quem será o próximo campeão do Mundial de Clubes. Afinal, Manchester City e Fluminense enfrentaram muitas barreiras nos últimos anos, mas conseguiram chegar ao topo do mundo com um futebol ofensivo e envolvente. Assim, os clubes medem forças na próxima sexta-feira (22), às 15h, no Estádio King Abdullah, pela final da competição.

Onde assistir

A Globo, Cazé TV, Globoplay e Fifa+ transmitem o jogo entre Manchester City e Fluminense

Como chega o Manchester City

O Manchester City aplicou um resultado elástico diante do Urawa Reds na semifinal e chega embalado para decisão do Mundial de Clubes. O clube inglês vem alcançando resultados expressivos nos últimos anos e é o franco favorito ao título da competição. No entanto, Guardiola vai contar com desfalques importantes. Afinal, De Bruyne, Haaland e Doku estão lesionados e não entram em campo nesta sexta-feira (22).

Aliás, Guardiola deve promover alterações na escalação. A tendência é que Rúben Dias e Julián Álvarez iniciem em campo, ao contrário do que aconteceu na semifinal do Mundial. O técnico, dessa forma, vai em busca de um título inédito na carreira e na história do Manchester City.

Como chega o Fluminense

Depois da vitória em cima do Al Ahly por 2 a 0 na semifinal, os jogadores tricolores chegam confiantes para final do Mundial. Samuel Xavier, que estava lesionado, entrou em campo na última segunda-feira (18) e apresentou uma boa atuação dentro de campo. Portanto, Fernando Diniz não conta com nenhum desfalque para decisão.

Assim, Fernando Diniz deve iniciar em campo com os mesmos titulares da semifinal do Mundial. A expectativa fica pela entrada de John Kennedy no segundo tempo. O atacante marcou um dos gols na vitória da última segunda-feira (22) e é um dos trunfos do técnico tricolor para final.

Manchester City x Fluminense

Final do Mundial de Clubes

Data e horário: sexta-feira, 22/12/2023, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké e Gvardiol; Stones (Matheus Nunes), Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden e Jack Grealish; Julián Álvarez. Técnico: Pep Guardiola.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Szymon Manciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)