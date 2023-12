Barcelona: jornal destaca atrito entre Xavi e Lewandowski

Xavi não está contente com o desempenho do artilheiro Lewandowski - Foto: John Thys/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: John Thys/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A fase ruim do Barcelona ultrapassa as quatro linhas. Apesar da vitória suada por 3 a 2 sobre o Almería, na última quarta-feira (20), o clube catalão teve mais uma atuação ruim e o técnico Xavi não está nada satisfeito com os jogadores. De acordo com informações do jornal catalão ‘Mundo Deportivo’, o treinador foi severo com as críticas no vestiário e teve o polonês Robert Lewandowski como um dos principais alvos.

“Vê se começa a correr de uma vez!”, disse Xavi para o atacante do Barça. Mas, as críticas também foram duras para o restante do grupo.

“Não pode ser, isso não pode acontecer. Quero que corram como animais”, disse, ao mesmo tempo em que, segundo o jornal catalão, dava chutes e socos em tudo o que aparecesse pela frente. Na conversa com os jogadores, Xavi acusou a equipe de falta de alma, espírito e ambição. Além disso, João Félix foi um dos jogadores que pagaram mais caro pela irritação do técnico, sendo substituído no intervalo.

O Barcelona é o terceiro colocado do Campeonato Espanhol, com 38 pontos, sendo nove a menos que o líder Girona.

