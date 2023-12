Diniz deve repetir escalação do Fluminense na decisão do Mundial de Clubes

Fluminense vai com força máxima para medir forças com o Manchester City - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Na coletiva de imprensa desta quinta-feira (21), Fernando Diniz deixou claro que não abrirá mão do seu estilo na decisão mais importante da temporada. Nesse sentido, o Fluminense realizou o último treino visando a final do Mundial de Clubes diante do Manchester City. e a tendência é que mantenha a espinha dorsal que o torcedor já conhece. A informação é do portal ‘ge’.

O treinador não deu pistas sobre a escalação durante a coletiva, porém deve repetir o time que foi a campo na final da Copa Libertadores e na semifinal do Mundial de Clubes, contra o Al Ahly, na última segunda-feira (18).

Com isso, o Tricolor deve ir a campo com Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano. Assim, John Kennedy, xodó da torcida, seguirá no banco de reservas para entrar no segundo tempo. Semelhante algo que aconteceu diante do time egípcio, quando entrou e novamente marcou em um jogo eliminatório.

Por fim, a decisão do Mundial de Clubes será na próxima sexta-feira (22), às 15h (de Brasília), no King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita. Além disso, será o encontro de Pep Guardiola e Fernando Diniz. Dois treinadores que utilizam o estilo com troca de passes e posse de bola.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.