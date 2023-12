Vasco anuncia saída de Alex Teixeira: ‘Obrigado, cria’

Alex Teixeira em sua apresentação para a torcida em seu retorno ao Vasco - (crédito: Foto: Daniel Ramalho / Vasco da Gama) Jogada10 Jogada10

O Vasco anunciou, na tarde desta quinta-feira (21), que Alex Teixeira, de 33 anos, está deixando São Januário. Dessa forma, o atacante, que tinha contrato até o fim do ano, está livre para assinar com outro clube. Nas redes sociais, o perfil do Cruz-Maltino se despediu do jogador.

“Obrigado, cria”, publicou o Vasco, que postou um vídeo com lances de Teixeira em sua segunda passagem pelo clube.

Revelado pelo Vasco em 2008, Alex Teixeira retornou ao Rio de Janeiro em julho do ano passado. Aliás, em sua apresentação em São Januário, houve uma grande cerimônia do clube, que contou com muita festa na arquibancada. Dessa forma, o torcedor criou uma grande expectativa para ver o atacante em campo.

Na Série B, o jogador foi importante na campanha de acesso à elite do futebol brasileiro. Entretanto, o camisa 7 não conseguiu ter uma sequência em campo em 2023. No total, disputou 35 jogos, com apenas quatro gols e quatro assistências.

Outras saídas

Além de Alex Teixeira, o Vasco já oficializou a saída de outros três jogadores. São eles: o zagueiro Robson Bambu, o lateral-direito Gabriel Dias e o atacante Sebastián Ferreira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.