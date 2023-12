Urawa Reds x Al Ahly: escalações e onde assistir

Maâloul é um dos destaques do Al Ahly, atual campeão africano - Foto: Reprodução/Instagram @maaloul_ali_ - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram @maaloul_ali_) Jogada10 Jogada10

A definição do terceiro e quarto colocados do Mundial de Clubes da Fifa 2023 acontece nesta sexta-feira (22). Urawa Reds e Al Ahly se enfrentam às 11h30 (de Brasília), no Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Como chega o Urawa Reds

Apesar da derrota por 3 a 0 para o Manchester City na semifinal, o clube japonês teve bons momentos diante do poderoso clube inglês.

Além disso, a equipe está em fim de temporada e fará seu último compromisso nesta sexta, contra o o Al-Ahly. O atual campeão da Champions Asiática não foi bem na competição, e acabou eliminado na fase de grupos antes do Mundial de Clubes. Com o encerramento da temporada no Japão no início deste mês, o Urawa só volta a jogar em fevereiro de 2024, quando a nova temporada da J-League começar.

Como chega o Al Ahly

Por outro lado, o Al-Ahly surpreendeu o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, com a vitória por 3 a 1 nas quartas do Mundial. No entanto, foi superado pelo Fluminense por 2 a 0 nas semifinais, apesar de ter apresentado um bom desempenho na primeira etapa.

Atual campeão nacional, o Al-Ahly está em quarto na tabela local, com dois jogos a menos que os líderes. Além disso, na Champions Africana, lidera o Grupo D com três partidas restantes na fase de grupos. Ao contrário do Urawa Reds, os egípcios estão no meio de sua temporada local, que começou em setembro.

Urawa Reds x Al Ahly

Disputa do terceiro lugar no Mundial de Clubes

Data e horário: sexta-feira, 22/12/2023, às 11h30 (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita

Urawa Reds: Nishikawa; Ogiwara, Scholz, Höibraten, Akimoto; Okubo, Ito, Iwao, Punya; Koizumi e Kanté. Técnico: Maciej Skorza.

Al Ahly: El-Shenawy; Hany, Ibrahim, Abdel Monem e Maâloul; Ashour, Nabil Koka e Marwan Attia; Percy Tau, El Shahat e Kahraba. Técnico: Marcel Koller.

Onde assistir: Cazé TV (YouTube), Globoplay e Fifa+ (streaming)

