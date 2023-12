Vasco anuncia renovação do contrato do zagueiro Maicon

Maicon durante partida do Vasco em São Januário - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O “God Of Zaga” fica em São Januário! Na tarde desta quinta-feira (21), o Vasco comunicou que o zagueiro de 35 anos renovou o seu contrato até o fim de 2024. Homem de confiança de Ramón Díaz, o defensor teve papel importante na campanha de permanência do time carioca na Série A.

“2023 foi um ano muito especial na minha carreira, representar um clube tão importante como o Vasco. Em 2024 estamos juntos novamente e conto com o apoio de todos”, disse Maicon.

Com a chegada de Alexandre Mattos ao Vasco, o diretor de futebol recebeu o aval do treinador vascaíno para prolongar o vínculo de Maicon. Assim, nos últimos dias, o dirigente vinha conversando com os representantes do jogador para concretizar o negócio.

Maicon chegou ao Cruz-Maltino em julho deste ano sob desconfiança, não só pela idade, mas por ter tido passagem bastante discreta no Santos (sua equipe anterior). Assim, o zagueiro teve que buscar o seu espaço e, no decorrer das rodadas do Brasileirão, ganhou a confiança do treinador e tomou conta da posição, jogando ao lado do chileno Medel.

Dessa forma, o defensor, que já atuou pelo futebol português, turco e árabe, disputou 16 partidas pelo time carioca na competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.