Líder do Espanhol, Girona cede empate no fim, e Real agradece

Girona abriu o placar, mas cedeu o empate na reta final da partida - (crédito: Foto: CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Líder do Campeonato Espanhol, o Girona empatou em 1 a 1 com o Betis, fora de casa (em Sevilla), nesta quinta-feira (21). A partida, vale lembrar, valeu pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, de 2023/2024. Esta é a última jornada deste ano. Dovbyk abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Pezzela deu números finais.

O Girona começou melhor e foi amplamente superior no primeiro tempo, mas perdeu alguns gols. Aos 39, porém, o brasileiro Savinho foi derrubado na grande área: pênalti, convertido por Dovbyk. Na etapa complementar, o time da casa, que tem uma das maiores torcidas da Espanha, conseguiu apertar e chegar ao empate após bate e rebate na área.

Com o resultado, o Girona segue na liderança, mas pelo menos momentaneamente, afinal, soma 45 pontos, contra 42 do Real Madrid, que ainda joga na rodada. Os Merengues visitam o Alavés ainda nesta quinta-feira. Os ponteiros da competição, vale lembrar, se enfrentam no dia 11 de fevereiro, em Madri. Até lá, porém, há vários compromissos, como no próximo dia 03, quando o Real recebe o Mallorca, e o Girona, também em casa, pega o Atlético de Madrid.

Barcelona e Atlético de Madrid completam o G4, com 38 e 35 pontos. Os colchoneros, aliás, têm um jogo a menos também. O Betis, por sua vez, segue invicto em casa, mas em sétimo lugar, com 28 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.