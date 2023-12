Internacional mira atacante argentino que atua na Alemanha

Lucas Alario é um nome que agrade ao Internacional. No entanto, as negociações estão em banho-maria - (crédito: Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Internacional está sondando o mercado de jogadores. E o argentino Lucas Alario, de 23 anos, atacante do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, é um dos reforços que podem desembarcar no Beira-Rio para 2024. Além do “hermano”, o clube também tem discutido outros nomes disponíveis.

O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, é um admirador do futebol de Alario. Os representantes do jogador foram procurados semanas atrás, mas as conversas não foram adiante. O acerto, porém, ficou em compasso de espera.

Enquanto o acerto com o atacante do Eintracht Frankfurt não se concretiza, porém, o técnico Eduardo Coudet e o presidente Barcellos seguem analisando outros nomes. Apesar do banho-maria nas negociações, Alario quer voltar para a América do Sul para ficar próximo da família.

Os representantes do atacante confirmam o interesse de Lucas Alario atuar no futebol brasileiro. Afinal, o jogador considera o Brasileiro uma competição de alto nível, o que ajudaria na sua vinda. Mesmo com todo interesse das partes, a negociação estacionou.

O atacante teve uma lesão no joelho em maio deste ano. A última partida dele, porém, ocorreu em 15 de abril. Na partida pela competição local, o Frankfurt empatou em 1 a 1 com o Borussia Mönchengladbach.

Além de Alario, a diretoria do Internacional ainda está de olho em Gabriel Veron para o ataque. O colorado ainda estuda jogadores como, Robert Renan, do Zenit; Jean Lucas, do Santos; Nahitán Nández, do Cagliari; e Gustavo Scarpa, do Olympiacos. Este último, no entanto, já teria acertado com o Atlético-MG.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.