Crystal e Brighton empatam na abertura da 18ª rodada do Inglês

Tudo igual no jogo desta quinta-feira (21/12) em que o Crystal Palace recebeu o Brighton, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Neste duelo em que os visitantes foram mais efeitivos (66% de possse e 18 finalizações a 11), o Crystal saiu na frente no primeiro tempo com Jordan Ayew. Contudo, Welbeck, que entrou na segunda etapa, definiu o 1 a 1.

Este empate levou o Brighton aos 27 pontos, em oitavo lugar. Mas o Crystal está em 15º, com 18 pontos.

Veja aqui a tabela do Campeonato Inglês

Crystal marca com Ayew

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente. O Brighton teve um pouco mais de vontade nos 25 minutos iniciais, quase sempre com Pascal Gross. Mas foi Adingra quem obrigou o goleiro Henderson a fazer a defesa mais difícil da etapa. O Crystal chegou com perigo aproveitando erros de passes. Num deles, Mateta chutou de fora da área e quase fez. Contudo, aos 45, chegou ao gol. O goleiro Verbruggen errou na saída de bola quando recebeu a marcação de Olise. Após retomar o ataque, a bola chegou ao mesmo Olise. Este cruzou e Jordan Ayew concluiu para fazer 1 a 0.

Brighton domina e chega ao empate

No segundo tempo, o Crystal foi mais efetivo no ataque, com Eze e Mateta com oportunidades para ampliar o placar. Mas o Brighton acabou chegando ao gol de empate aos 37, quando Pascal Gross cruzou e Welbeck cabeceou sem chance para o goleiro Verbruggen. A reta final foi animada. Mas quase o Brigthon virou num lance inusitado em que Henderson foi cortar, a bola bateu no rosto de Welbeck. Contudo, foi devargazinho para fora, raspando a trave. Mas o placar ficou no 1 a 1.

Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês

Quinta-feira (21/12)

Crystal Palace 1×1 Brighton

Sexta-feira (22/12)

Aston Villa x Sheffield

Sábado (23/12)

West Ham x Manchester United

Tottenham x Everton

Nottingham Forest x Bournemouth

Fulham x Burley

Luton Town x Newcastle

Liverpool x Arsenal

Domingo (24/12)

Wolverhampton x Chelsea

