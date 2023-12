Com um a menos, Real Madrid marca no fim e reassume liderança do Espanhol

Rodrygo em disputa de bola com jogadores do Alavés na 18ª rodada do Campeonato Espanhol - Foto: Ander Gillenea/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Ander Gillenea/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Real Madrid é o novo líder do Campeonato Espanhol. Mesmo com um jogador a menos desde o início do segundo tempo, o clube merengue venceu o Alavés por 1 a 0, fora de casa, nesta quinta-feira (21), e reassumiu a primeira posição da LaLiga. Lucas Vázquez, de cabeça, marcou o gol da vitória nos acréscimos. Os merengues jogaram grande parte com um a menos, após Nacho Fernández levar um cartão vermelho logo aos oito minutos da etapa complementar, por falta dura em Samu, em lance que precisou ser revisado no monitor do VAR.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 45 pontos e reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol. Ao mesmo tempo, o clube merengue contou com o tropeço do então líder Girona, que cedeu empate no fim para o Betis, fora de casa, também nesta quinta-feira, e ficou com os mesmos 45 pontos. Assim, o Real fica na primeira posição por levar vantagem nos critérios de desempate (confronto direto).

Por outro lado, o Alavés deixou escapar um ponto importante na LaLiga e chegou a terceira derrota consecutiva na competição. Assim, a equipe segue na 16ª posição, com 16 pontos, sendo apenas três de vantagem para o Celta de Vigo, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Alavés x Real Madrid

Em um primeiro tempo sem grandes emoções, o Real Madrid conseguiu controlar a partida fora de casa, mas criou poucas chances claras de gol. Por outro lado, o Alavés teve um sistema defensivo sólido e segurou o empate diante de um dos melhores times do Campeonato Espanhol.

Na volta do intervalo, uma falta dura de Nacho Fernández em Samu comprometeu a partida do Real Madrid. O defensor foi expulso e deixou o clube merengue com um jogador a menos. Assim, o Alavés passou a gostar mais do jogo e equilibrou as ações. No entanto, poucas chances reais foram criadas e o placar zerado parecia que iria prevalecer até o apito final. Mas, em jogada de bola parada, Toni Kroos cobrou escanteio na medida para Lucas Vázquez anotar o gol da vitória nos acréscimos da partida.

Jogos da 18ª rodada do Campeonato Espanhol

Terça-feira (19/12)

Rayo Vallecano 0x1 Valencia

Granada 0x3 Sevilla

Atlético de Madrid 3×3 Getafe

Quarta-feira (20/12)

Barcelona 3×2 Almería

Athletico Bilbao 1×0 Las Palmas

Villarreal 3×2 Celta

Quinta-feira (21/12)

Betis 1×1 Girona

Cádiz 0x0 Real Sociedad

Alavés 0x1 Real Madrid

Mallorca 3×1 Osasuna

