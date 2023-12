Corinthians, enfim, fecha com Raniele, o primeiro reforço da nova gestão

Raniel será jogador do Timão nos próximos cinco anos - (crédito: Foto: AssCom Dourado) Jogada10 Jogada10

O Corinthians, enfim, fechou a contratação do primeiro reforço para 2024. Trata-se do meio-campista Raniele, que atuou pelo Cuiabá no último Campeonato Brasileiro. Restam apenas detalhes burocráticos para o anúncio oficial do jogador, que assinará contrato de cinco anos.

O desfecho da negociação ocorreu no começo da noite desta quinta-feira (21), quando o Cuiabá, dono de 65% dos direitos econômicos do atleta, resolveu imbróglio que envolvia os outros detentores dos direitos do jogador, o Avaí (10%) e o Jacuipense, da Bahia (25%).

O Jacuipense acenou favorável à transação, faltando, portanto, somente a troca de documento entre paulistas e matogrossenses. O clube alvinegro, aliás, pagará 2,5 milhões de euros (R$ 13,5 milhões) por 60% dos direitos do atleta – os demais 40% ficam com o Cuiabá. O valor foi confirmado pelo próprio presidente Augusto Melo em entrevista à ESPN na noite desta quinta. Ele admitiu que o atleta está muito próximo de ser anunciado.

O Corinthians está disposto a pagar outros 500 mil euros para ter mais 10% dos direitos caso o jogador atue em 60% das partidas na temporada de 2024.

“Está bem encaminhado. É um excelente jogador, que a gente vem monitorando, e também um pedido da comissão. Se Deus quiser em breve a gente anuncia”, disse o dirigente, sem entrar em detalhes.

Um dos nomes pretendidos pelo técnico Mano Menezes, Raniele fez boa temporada pelo Dourado, embora seus números não sejam tão expressivos. Afinal, marcou três gols e deu uma assistência em 35 jogos pelo time do Mato Grosso na temporada. O jogador chega para formar as opções do meio-campo ao lado dos volantes Roni, Fausto Vera e Maycon.

O Timão ainda não oficializou reforços para o próximo ano, embora tenha chegado a entendimento com o lateral-esquerdo Hugo, do Goiás, ainda na gestão Duilio Monteiro Alves. Mas há dúvidas sobre a validação do negócio. Por outro lado, o clube já oficializou as saídas do zagueiro Gil e dos meias Giuliano e Renato Augusto.

