História reescrita! Ferj reconhece São Cristóvão como campeão carioca de 1937

Nesta quinta-feira (21), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) tornou oficial o título estadual de 1937 do São Cristóvão. Após 86 anos da conquista, o tradicional clube da Rua Figueira de Melo passa a ser, oficialmente, bicampeão carioca da Primeira Divisão. A equipe já havia faturado a competição em 1926.

Entre os conselheiros da Ferj, a votação foi unânime sobre a legitimidade do título na década de 30. Na ocasião, haviam dois campeonatos cariocas no mesmo ano em razão de duas ligas diferentes organizarem seus campeonatos.

Embora a rixa entre tais ligas tenha encerrado naquele ano, o torneio que o São Cristóvão disputava (realizado pela Federação Metropolitana de Desportos) estava em curso. A competição foi interrompida antes do fim, quando o time aparecia na ponta da tabela. O título, contudo, jamais teve reconhecimento oficial.

A diretoria do São Cristóvão trabalhou nos últimos anos em busca da homologação do título. E nesta quinta, o clube obteve uma vitória histórica que o coloca como o sexto maior vencedor da história do Campeonato Carioca. Desse modo, fica empatado com o Bangu como bicampeões estaduais, atrás do quinteto formado por Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e America.

