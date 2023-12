Nenê adia aposentadoria e renova com o Juventude para disputar a Série A

Nenê seguirá no Juventude por mais uma temporada - (crédito: Foto: Gabriel Tadiotto/ECJuventude) Jogada10 Jogada10

O Juventude acertou por mais uma temporada com o meia Nenê para o retorno à Série A do Brasileiro. As partes resolvem os últimos detalhes burocráticos para a oficialização da permanência do jogador de 42 anos, que ocorrerá nos próximos dias.

O veterano meia-campista havia decidido se aposentar ao final desta temporada. Contudo, a boa performance no decorrer de 2023 serviu de incentivo para ele adiar o plano e, assim, jogar por mais um ano. Haverá reajuste salarial no acordo em razão da importância do atleta na campanha do acesso.

Nenê disputou 39 jogos em 2023, contando a reta final de sua passagem pelo Vasco e a ida para o Ju. A quantidade de atuações, aliás, seria maior caso o jogador não tivesse sofrido lesão nas rodadas finais da Série B. Em razão de uma fissura no pé direito, o meia ficou fora das últimas quatro partidas da equipe de Caxias do Sul.

Pela Segunda Divisão do Brasileiro, foram 28 jogos, com sete gols e sete assistências. Além de renovar com Nenê, o Juventude também cravou as permanências de Alan Ruschel, Jadson e Gabriel Taliari, e mais seis reforços.