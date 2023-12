Botafogo empresta mais dois jogadores da equipe B a times nordestinos

Henrique Vermudt vai deixar o Botafogo por empréstimo e atuar no Ferroviário, do Ceará - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo faz movimentações para reforçar o time principal, mas também está definindo situações de alguns atletas da equipe B. Afinal, o Alvinegro decidiu emprestar dois zagueiros do grupo alternativo a clubes do Nordeste na próxima temporada. O número total já se aproxima de dez, inclusive. O objetivo é dar experiência e rodagem maiores aos ativos do clube. Então, Henrique Vermudt vai atuar no Ferroviário, do Ceará, e Menezes será a novidade no xará Botafogo, só que da Paraíba.

Dos dois, Vermudt, de 24 anos, é quem teve melhor proximidade com o elenco profissional, já que chegou a compor treinos no CT Espaço Lonier ao longo de 2023. O jogador, inclusive, integrou a lista de relacionados apenas uma vez nas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Foi no Nilton Santos, ainda no primeiro turno, na goleada por 4 a 1 sobre o Coritiba, base na qual surgiu para o futebol.

Por outro lado, Menezes, que tem 22 anos, reforçará o Botafogo-PB em um período de tempo menor – assinou vínculo até o fim de abril, época em que terminam os Estaduais. Atuava no Vasco antes de ser contratado pelo Alvinegro carioca, em 2022, e nunca participou de atividades com o grupo principal. Mas era uma das principais peças no sistema defensivo da equipe B.

Mais empréstimos do sub-23

Sem o Campeonato de Aspirantes, cancelado pela CBF, o Botafogo vê com bons olhos o empréstimo de jogadores do sub-23, buscando dar maior minutagem aos seus jovens. Recentemente, acertou as idas do lateral-direito Vitor Marinho ao ABC de Natal, do volante Felipe Vieira ao América-RN, do meia Juninho ao Madureira e do atacante Vitinho também ao Ferroviário, do Ceará.

