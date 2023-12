Santos encaminha contratação de gringo ex-Fluminense e Atlético

Cazares está próximo de reforçar o Santos - (crédito: Lucas Mercon) Jogada10 Jogada10

O Santos está muito próximo de acertar a contratação do meio-campista Cazares. O jogador está livre no mercado, após encerrar seu contrato com o América-MG e não renovar seu vínculo. A intenção é assinar um pré-contrato com o atleta, para anunciar ele em 2024, quando Marcelo Teixeira tomar posse no clube. A informação foi dada primeiramente pelo “Uol”.

Com um orçamento reduzido e em crise financeira, o Peixe tenta se readequar para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Em conversas iniciais, a diretoria gostou que o equatoriano pediu um salário dentro do teto estipulado pelo clube. O meia teria rendimentos dentro da realidade do Peixe e chegaria para agregar o elenco.

Cazares é visto pelo Peixe como um jogador útil e com “cabeça boa” após histórico de indisciplina. Além disso, pode ser um jogador diferencial na disputa da Série B. Em 2023, Lucas Lima começou sendo titular no setor, mas caiu de rendimento. Jean Lucas, que é segundo volante de origem, começou a atuar mais avançado, mas também não agradou.

O meia chegou ao América-MG em agosto deste ano e foi a campo 12 vezes, com uma assistência. Contudo, ele não conseguiu render o esperado e pouco agradou em Belo Horizonte. O atleta também soma passagens por clubes como Atlético-MG, Corinthians e Fluminense.

Caso confirmado, Cazares pode ser o primeiro reforço do Santos para 2024. Aliás, o Peixe também negocia com outros nomes como o zagueiro Gil, o lateral-esquerdo Jorge, o meia Giuliano e o atacante Willian Bigode.

