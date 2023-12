Com aval da 777, Vasco abre negociações para investir em joia chilena

Aravena comemora um dos gols pelo Católica - (crédito: Foto: Divulgação/Club Deportivo Universidad Católica) Jogada10 Jogada10

Um dos alvos do Vasco para 2024 é Alexander Aravena. O nome pode não ser tão conhecido no futebol brasileiro, mas ele é o grande destaque do Universidad Católica, principalmente na atual temporada. O chileno, hoje, é a maior joia do clube e custa caro, mas a 777 Partners está disposta a fazer o investimento pelo atacante e deu aval ao diretor Alexandre Mattos para negociar.

Ex-Athletico-PR, Mattos já estava de olho no jogador de 21 anos. Mas para levar a alternativa para o Vasco dependia da aprovação da SAF. Após a primeira sondagem, revelada pela imprensa chilena, o Cruz-Maltino prepara a proposta oficial. Aravena, por sinal, participou de 35 jogos, marcou 14 gols e deu cinco assistências no futebol local. Isso lhe garantiu a convocação para a seleção pré-olímpica.

Há alguns meses, além do Athletico, a imprensa portuguesa revelou que o Benfica enviou observadores para analisar Aravena. Sunderland (Inglaterra), AZ Alkmaar (Holanda), Club Bruges (Bélgica) e Granada (Espanha) também o sondaram na janela de transferências do meio do ano, mas, pelo jeito, ainda gostariam de esperá-lo performar mais.

O valor da contratação de Aravena gira em torno de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 14 milhões), pelos 50% dos direitos econômicos que o Católica deseja negociar. Para a posição, o Vasco tem nomes como Gabriel Pe, Orellano, Rossi, Serginho e Erick Marcus.

Até o momento, nenhum reforço foi contratado, mas a SAF está de olho em praticamente posições. Afinal, quatro jogadores não definiram suas renoações e outros quatro já deixaram São Januário recentemente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.