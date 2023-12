Grêmio anuncia a contratação do volante Dodi

Dodi é o segundo reforço do Grêmio - (crédito: Foto: Divulgação/Grêmio FBPA) Jogada10 Jogada10

Após anunciar a chegada de Soteldo, o Grêmio anunciou mais um reforço nesta sexta-feira (22). Trata-se do volante Dodi, que também estava no Santos e será o segundo reforço do Tricolor Gaúcho para a próxima temporada. O jogador chega em definitivo no Imortal e assinará um contrato de três anos.

Dodi estava no Santos desde o final de 2022 após uma passagem pelo Kashiwa Reysol, do Japão. Na oportunidade, os japoneses aceitaram liberar o jogador gratuitamente para acertar com o Peixe, mantendo 25% de direitos econômicos de uma futura venda. O atleta foi revelado pelo Criciúma e contratado pelo Fluminense em 2018. Após não renovar com o tricolor carioca, acabou se transferindo ao clube japonês.

Aliás, na última temporada, Dodi participou de 49 jogos do ano em 2023, sem nenhum gol marcado e com uma assistência. Ele chega para compor o meio de campo do Imortal em 2024. Além do volante e de Soteldo, o Grêmio deve anunciar em breve a renovação de contrato do técnico Renato Gaúcho.

Por outro lado, o Santos toma medidas drásticas para ter um elenco enxuto diante do orçamento menor para a próxima temporada. Aliás, até o momento, o clube anunciou a permanência do volante Tomás Rincón e o empréstimo de Soteldo ao próprio Grêmio.

