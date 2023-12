Augusto Melo diz ter sido pego de surpresa com novo patrocínio

EZZE Seguros é a nova patrocinadora do Corinthians - (crédito: Foto: José Manoel Idalgo) Jogada10 Jogada10

O Corinthians anunciou, nesta quinta-feira (21) a EZZE Seguros como a nova patrocinadora do clube. Contudo, o acordo pegou o presidente eleito do clube, Augusto Melo, de surpresa. Isso porque o mandatário diz não ter recebido nenhum comunicado pela atual diretoria sobre o novo patrocínio para as costas da camisa.

A diretoria de Duílio Monteiro Alves diz ter comunicado diretamente o marketing de Augusto sobre os detalhes do acordo. Contudo, em entrevista a ESPN, Augusto Melo nega as afirmações.

“Nós estamos com uma transição de gestão tranquila e nos foi passado que seríamos avisados de tudo. Estávamos trabalhando por propostas melhores. Temos coisas para o espaço master. Era para ter nos avisado e fomos surpreendidos. Isso porque nós falamos que não era para fechar mais nada, porque teria que ser conosco. Fiquei surpreso com essa notícia”, disse Augusto Melo, que já costura novos acordos de patrocínio. Aliás, com a saída amigável da Neo Química do máster, o presidente fala em quintuplicar os valores, podendo chegar a R$ 100 milhões por ano. O mandatário negocia com casa de apostas esportivas.

Ezze tem contrato assinado

Os valores do negócio acabaram não sendo confirmados pela diretoria atual, tampouco o tempo de contrato do novo acordo. Entretanto, o contrato já está assinado. Aliás, a EZZE Seguros exibirá sua marca em dois espaços da camisa: na parte superior das costas e nas omoplatas do time profissional masculino.

Próxima de assumir o cargo, a gestão de Augusto Melo

