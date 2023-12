Tempo real: Manchester City x Fluminense, final do Mundial

Olha a torcida do Fluminense fazendo um carnaval em Jeddah! - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves / FLUMINENSE) Jogada10 Jogada10

Confira aqui a cobertura do Jogada10 para final do Mundial de Clubes entre Manchester City x Fluminense. O duelo no Rei Abdullah, em Jeddah colocará um deles no restrito panteão dos donos do mundo!. O City é favorito? Mas o Flu é muito forte. Além disso, já mostrou que é capaz de grandes resultados em 2023!

13h30 – Teve a maior treta nesta sexta-feira. Um jornal ironizou o Fluminense, chamando de time de velhos. Mas a reposta do Triclor veio na canela.

13h25 – Saiba como Manchester City e Fluminense se prepararam para esta final. E confira onde assistir este jogaço

13h20 – Você sabia que a receita do Manchester City é nove vezes maior do que a receita do Fluminense? Leia mais clicando aqui

13h15h – A torcida do Fluimense já esquenta as turnibas nas Laranjeiras. Afinal, os portões foram abertos e se espera 8 mil torcedores no mítico estádio do clube. Lá rolam shows e o telão mostrará a partida.

13h10 – Não deixe de acompanhar o pré-jogo com a Voz do Esporte. Cesar Tavares comanda a coberturaAfinal, a Voz não iria ficar de fora, certo?

13h – Esta será a sétima vez que o Mundial terá uma decisão entre brasileiros e ingleses. Mas, no momento, tudo igual, três triunfos para cada lafdo

Boa tarde, pessoal, o Jogada10 inicia aqui a sua cobertura da final do Mundial de Clubes entre Manchester City e Fluminense. O duelo no Estádio Rei Abdullah começa às 15h (de Brasília). Conheceremos um campeão Inédito! Enfim, chegou a sua hora, Fluzão.

