Fluminense escalado para a decisão do Mundial de Clubes

O Fluminense entra em campo pela final do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (22), às 15h (de Brasília). Nesse sentido, o Tricolor vai medir forças com o Manchester City, da Pep Guardiola, no jogo mais importante de sua centenária história. Em campo, Fernando Diniz terá força máxima e utilizará a mesma escalação da decisão da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, no dia 4 de novembro, e da semifinal contra o Al Ahly. O duelo será no estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Dessa forma, Samuel Xavier será titular na lateral-direita, enquanto Martinelli formará o meio de campo com André e Ganso. Na frente, o trio de ataque Jhon Arias, Keno e Cano traz esperança de gols para o torcedor tricolor. Além disso, o xodó da torcida John Kennedy volta a iniciar no banco de reservas e será uma peça para entrar ao longo da partida.

Com isso, o Tricolor irá a campo com Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Em caso de empate no tempo normal, o campeão inédito pode sair da prorrogação de 30 minutos, com dois tempos de 15, ou das cobranças de pênaltis. Vale destacar que ambas as equipes ainda não venceram a competição em sua história. O duelo promete também ser um duelo de dois treinadores que entendem o futebol de maneira semelhantes, mas tem diferenças na prática de sus estilos: Diniz e Guardiola.

