Robert Renan é oferecido, mas São Paulo não se anima por zagueiro

Robert Renan é oferecido ao São Paulo - (crédito: Foto: Divulgação/Zenit)

O São Paulo segue com seu planejamento para a próxima temporada e viu o zagueiro Robert Renan, do Zenit, ser oferecido ao clube. O defensor procura um novo clube após os russos colocá-lo à venda. Contudo, o tempo de contrato e o técnico Dorival Júnior impediram a chegada do jogador ao Morumbi.

Robert Renan não teve aprovação técnica de Dorival. Na avaliação do treinador do São Paulo, o defensor não tem algumas características que ele busca para a defesa são-paulina. Além disso, o tempo de contrato também vem sendo um grande empecilho.

O Zenit tem a intenção de negociar o zagueiro para outro clube da Europa. Alguns participantes da Premier League já sondaram o brasileiro e manifestaram interesse em sua contratação. Contudo, como a temporada no Velho Continente se inicia em julho, o empréstimo de Robert Renan seria de apenas seis meses, o que não agradou o São Paulo.

Dirigentes do São Paulo se reuniram com o estafe do jogador no início da semana e ouviram que o defensor poderia chegar por empréstimo ao São Paulo sem custo. O Tricolor Paulista seria responsável apenas por arcar com os salários do atleta. Além disso, se o zagueiro acabasse vendido durante o período em que estivesse no clube, o clube paulista teria direito a uma porcentagem da venda como vitrine.

São Paulo segue de olho no mercado, mesmo sem Robert Renan

Sem Robert Renan nos planos, o São Paulo segue o planejamento. Até aqui, o clube fechou com Erick, Luiz Gustavo e Bobadilla. Além disso, o clube intensifica as conversas para contratar Ferreirinha.

