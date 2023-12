Palmeiras veta sondagens e deve dar oportunidades a jovem zagueiro

Michel deve ganhar mais chances no Palmeiras - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras decidiu recusar todas as ofertas pelo zagueiro Michel. O defensor tem propostas para defender outros clubes do Brasil em 2024, mas o Verdão decidiu por manter o jogador em seu elenco. O objetivo é observar de perto o atleta para saber se ele pode ser aproveitado no elenco de Abel Ferreira.

Nesta quinta-feira (21), o defensor esteve presente na lista de Ramon Menezes para a disputa do Pré-Olímpico. A competição acontece de 20 de janeiro a 11 de fevereiro, na Venezuela, e garante vaga para os Jogos de Paris. O jogador, inclusive, é nome constante nas últimas convocações da Seleção Brasileira sub-20 e vem ganhando destaque.

O Verdão não deve dificultar sua ida para o Pré-Olímpico, onde passará por avaliação. Contudo, o menino será analisado também na pré-temporada do Palmeiras e terá uma conversa com Abel Ferreira para saber os planos do clube para o defensor.

Nas últimas semanas, o Palmeiras recebeu ofertas de empréstimo com opção de compra de quatro clubes, sendo duas de Portugal, uma da Polônia e outra dos Estados Unidos. Clubes da Série A do Brasileirão também têm interesse em contar com o defensor de 20 anos.

Michel aparece como alternativa no Palmeiras

No momento, o Alviverde conta com Gómez, Murilo, Luan e Naves para o setor. Contudo, durante 2023, foi comum ver o Verdão com problemas no sistema defensivo por conta de lesão ou suspensão. Assim, Michel aparece como mais uma alternativa.

Michel vem sendo visto internamente como uma das principais promessas do clube. Aliás, o jogador chegou a estrear no profissional em 2021, aos 17 anos. Mas só agora deve ter mais oportunidades com Abel. Ele tem contrato até dezembro de 2026 e multa de R$ 300 milhões.

