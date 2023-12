Firmino quer trocar de clube na Arábia Saudita

O atacante Roberto Firmino, ex-Liverpool, não está nada satisfeito com a vida no Al-Ahli, da Arábia Saudita. A imprensa inglesa noticiou, nesta segunda-feira (25), que o jogador pretende deixar o clube seis meses apenas após ser anunciado como reforço.

No Al-Ahli, após algumas mudanças no quadro técnico, Firmino acabou perdendo espaço, mesmo tendo começado sua trajetória muito bem. Sendo assim, quer mudar de ares para ganhar uma sequência maior de jogos. Diante deste cenário, já tem claro para onde pretende ir: o Al-Ettifaq.

No novo clube, o centroavante encontraria dois ex-companheiros dos tempos de Liverpool. A saber: os meio-campistas Henderson e Wijnaldum. Quem também está por lá é o técnico Steven Gerrard, ídolo, como jogador, dos Reds. O próprio comandante comenta sobre a possibilidade de trabalhar com Firmino no curto prazo. Será que ele ficaria feliz?

“Conheço-o bastante bem, sou um grande fã. Sigo-o há vários anos. De momento, é jogador do Al Ahli, por isso, é difícil comentar a situação. Mas adoro o jogador desde o primeiro dia que o vi e sou um grande fã”, tece elogios o ex-jogador inglês.

Firmino, após passagem vitoriosa pelo Liverpool, trocou a Premier League pela Liga Saudita na metade deste ano. No Al-Ahli, o brasileiro tem contrato até junho de 2026.

