Neymar e Biancardi juntos? Natal dá pista de como anda o casal

Neymar e Bruna Biancardi passaram o Natal juntos, no último domingo. No entanto, a proximidade não indica que reataram o namoro. Muito pelo contrário. A influenciadora “ignorou” o craque nas fotos que postou da ceia de virada do dia 24 para o 25 de dezembro.

Saudades da ex? Arrependido? Neymar teve outra visão. Afinal, postou uma imagem com Biancardi e Mavie, filha do casal que nasceu no último 6 de outubro.

“Primeiro Natal da nossa princesa”, escreveu o serelepe Neymar, aliás, na legenda de uma das fotos.

Biancardi é uma pessoa de poucas palavras ao falar do relacionamento com a astro. Há três semanas, porém, confirmou o término do namoro. Como mãe, entretanto, estará perto do astro para criar a pequena Mavie.

Neymar, por sua vez, até tentou reatar o romance. Em 2023, o jogador pulou a cerca algumas vezes e traiu Biancardi. Suas amantes agitaram, então, o universo das fofocas da bola. E, claro, deixaram Bruno Biancardi furiosa.

Além de Mavie, Neymar tem outro filho: Davi Luccas, com 12 anos, recém-chegado à adolescência. Ele é fruto de sua relação com Carol Dantas, produtora de conteúdo digital. O menino também aparece no registro da ceia do jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

