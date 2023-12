Newcastle x Nottingham Forest: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Premier League. Afinal, nesta terça-feira, o Newcastle recebe o Nottingham Forest pela 19ª rodada da competição nacional no tradicional Boxing Day. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no St. James’ Park, em Londres, às 9h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 9h30 (de Brasília). Como chega o Newcastle Depois de uma boa campanha na temporada passada, os Magpies tentam se aproximar do pelotão de elite. Afinal, na sétima colocação, neste momento o clube alvinegro estaria de fora da próxima edição da Champions League. Dessa forma, uma vitória nesta terça é fundamental. Como chega o Nottingham Forest Os Forests, porém, vivem situação complicada no torneio nacional. Na beira da zona de rebaixamento, a equipe tenta vencer para respirar. O clube anunciou recentemente o técnico Nuno Espírito Santo, que estreou com derrota na última rodada. NEWCASTLE X NOTTINGHAM FOREST Premier League 2023/24 – 19ª rodada

Data e horário: 26/12/2023, às 9h30 (de Brasília)

Local: St. James’ Park, em Newcastle (ING)

NEWCASTLE: Dúbravka; Trippier, Schär, Botman e Livramento; Longstaff, Bruno Guimarães e Joelinton; Almirón, Isak e Gordon. Técnico: Eddie Howe

NOTTINGHAM FOREST: Turner; Williams, Niakhaté, Murillo e Toffolo; Mangala, Yates, Origi, Gibbs-White e Elanga; Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo

Árbitro: Chris Kavanagh

Assistentes: Simon Bennett e Dan Robathan

VAR: Jarred Gillett