Burnley x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Premier League. Afinal, nesta terça-feira, o Liverpool visita o Burnley pela 19ª rodada da competição nacional no tradicional Boxing Day. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Turf Moor, na cidade de Burnley, às 14h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 14h30 (de Brasília). Como chega o Burnley De volta à elite este ano, o Burnley tem encontrado dificuldades. Afinal, o clube é o penúltimo colocado da competição e luta para escapar do rebaixamento. Dessa forma, uma vitória contra os comandados de Jürgen Klopp é importante. Como chega o Liverpool Brigando pela liderança, os Reds estão na segunda colocação. Com um ponto a menos que o líder Arsenal, o Liverpool espera uma vitória tranquila para seguir na parte de cima. Nos últimos dois jogos, porém, a equipe ficou apenas no empate. BURNLEY X LIVERPOOL Premier League 2023/24 – 19ª rodada

Data e horário: 26/12/2023, às 14h30 (de Brasília)

Local: Turf Moor, em Burnley (ING)

BURNLEY: Trafford; Vitinho, O’Shea, Beyer e Taylor; Tresor, Berge, Brownhill e Odobert; Foster e Amdouni. Técnico: Vincent Kompany

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Joe Gomez; Szoboszlai, Endo e Gravenberch; Salah, Gakpo e Darwin Núñez. Técnico: Jürgen Klopp

Árbitro: Paul Tierney

Assistentes: Marc Perry e Scott Ledger

