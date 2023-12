Vasco pode fazer pré-temporada no Uruguai

A programação do Vasco para 2024 segue a todo vapor, e o elenco cruz-maltino pode fazer sua pré-temporada no Uruguai. Afinal, a direção do clube, encabeçada pelo novo diretor Alexandre Mattos, analisa a situação, que será definida em breve.

Como informado no dia 20, o Vasco já estudava a realização do período de treinos fora do país. Na ocasião, Estados Unidos e Argentina foram os locais citados. Desta vez, contudo, como revelou o “Atenção, Vascaínos”, a cidade de Punta del Este é a mais nova candidata.

Em outubro, a Conmebol realizou a final da Copa Sul-Americana 2023 no Estádio Domingo Burgueño, que fica em Maldonado, ao lado de Punta del Este. O local fica a cerca de 140 quilômetros da capital Montevidéu.

O Vasco se reapresenta no dia 6 de janeiro e inicia a preparação para o Campeonato Carioca. A estreia do Cruz-Maltino será no dia 17, contra o Boavista, em São Januário.

No início de 2023, o Vasco também realizou a pré-temporada fora do Brasil. O local escolhido foi os Estados Unidos, no estado da Flórida. Parte da preparação aconteceu em Orlando, enquanto o restante foi em Fort Lauderdale. O Cruz-Maltino enfrentou River Plate (ARG) e Inter Miami (EUA) em amistosos.

