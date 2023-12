São Paulo abre negociações para contratar o lateral-esquerdo Dalbert

O São Paulo iniciou conversas para contratar o lateral-esquerdo Dalbert, que estava no Internacional. O jogador de 30 anos foi oferecido por um intermediário e agradou à diretoria, principalmente pelo salário baixo. Assim, as tratativas avançam para um desfecho positivo e um contrato de dois anos. A informação inicial é do jornalista Gabriel Sá e confirmada pelo Jogada10.

Além da aprovação da diretoria, o técnico da equipe, Dorival Júnior, não se opõe à chegada do atleta. Ainda mais com a iminente saída de Caio Paulista, que não chegou a um acordo com a direção do Tricolor Paulista. Dalbert e o clube até negociaram no início do ano, porém, sem um desfecho positivo.

São Paulo toma à frente nas negociações

O lateral-esquerdo, aliás, estava em tratativas avançadas com o Santos. Contudo, depois de saber que o São Paulo buscava um atleta para a posição, paralisou as negociações com o Peixe. Dalbert defendeu o Internacional no segundo semestre da temporada, mas entrou em campo em apenas dez partidas.

Retorno ao Brasil

Seu contrato era de produtividade e com duração de seis meses. Como o período já expirou, o atleta chegaria sem custos ao time paulista. Ele retornou ao Brasil após uma década na Europa com passagens por Vitória de Guimarães, de Portugal; Nice e Rennes, da França; além de Cagliari, Fiorentina e Inter de Milão, da Itália.

A Internazionale de Milão foi sua última equipe, mas também pouco atuou na temporada passada. Afinal, ele retornou de empréstimo aos Nerazzurri (os pretos e azuis em italiano) e logo sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. A recuperação durou seis meses, e Dalbert voltou a ter condições de atuar somente na reta final. Mas, ali, ele já havia perdido espaço.

