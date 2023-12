Palmeiras vê sondagens crescerem por joia do clube

O Palmeiras segue seu planejamento de se reforçar para a próxima temporada, mas vê suas grandes joias também sofrerem assédio. Com Endrick já vendido ao Real Madrid, o Verdão vê no meia-atacante Luís Guilherme, a grande próxima venda do clube. O garoto terminou 2023 com o título brasileiro, ganhando oportunidades e viu as sondagens do Velho Continente aumentar.

Na reta final da temporada, clubes da Inglaterra, como o Chelsea, e o Bayern de Munique, da Alemanha, chegaram a consultar o Palmeiras sobre o atleta. Aliás, alguma dessas instituições chegaram a mandar um representante para observar o jogador de perto. Ainda não foram formalizadas propostas, mas o Verdão sabe que as ofertas devem chegar até o meio de 2024.

Internamente, o Palmeiras se vê seguro e blinda seu jogador. Afinal, o clube anunciou uma renovação no contrato do atleta de 17 anos de idade. Ele ganhou um aumento salarial, e seu vínculo agora é válido até o meio de 2026. Além disso, o Alviverde tem a seu favor uma multa rescisória alta no contrato. Quem quiser contratar Luís Guilherme, terá que desembolsar R$ 295 milhões.

Nesta temporada, ele atuou por 27 partidas, sendo apenas uma como titular. Apesar de ainda não ter balançado as redes no profissional ainda, já distribuiu uma assistência. Luis Guilherme começou a receber mais chances no segundo semestre e agora vive com a expectativa de ser uma peça recorrente de Abel Ferreira em 2024.

No momento, o Verdão conta com o meia-atacante no planejamento da próxima temporada. Luis Guilherme faz parte da ”geração de R$1 bilhão” do Palmeiras e vem sendo bastante elogiado internamente no clube.

