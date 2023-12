Al-Ittihad x Al-Nassr: onde assistir e escalações

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Saudita. Afinal, nesta terça-feira, o Al-Ittihad recebe o Al-Nassr pela 17ª rodada da competição nacional. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, às 15h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do canal Goat e da Band a partir das 15h (de Brasília). Como chega o Al-Ittihad Em uma temporada conturbada, que já teve troca de técnico, o Al-Ittihad espera se recuperar na tabela. Afinal, a equipe vem de dolorosa participação no Mundial de Clubes, em casa, onde foi eliminado nas quartas de final. Agora, porém, o foco é subir na classificação do torneio nacional. Como chega o Al-Nassr Vice-líder do torneio, o Al-Nassr viu o rival Al-Hilal, de Jorge Jesus, disparar na ponta e colocar dez pontos de vantagem. No entanto, o time de Luís Castro não desiste e segue em busca de fazer sua parte. Com um jogo a menos, a final, a distância pode cair para sete pontos. AL-ITTIHAD X AL-NASSR Saudi Pro League 2023/24 – 18ª rodada

Data e horário: 26/12/2023, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá (SAU)

AL-ITTIHAD: Al-Mayouf; Al-Sahafi, Luiz Felipe, Fabinho e Bamsaud; Kanté, Al-Farhan, Romarinho, Al-Ghamdi e Al-Amri; Benzema. Técnico: Marcelo Gallardo

AL-NASSR: Al-Aqidi; Al-Ghannam, Lajami, Laporte e Alex Telles; Brozovic, Fofana, Anderson Talisca, Al-Najei e Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Luís Castro Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.