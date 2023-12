Sem Caio Paulista, São Paulo deve mudar planos com Welington

A possível saída de Caio Paulista para o Palmeiras, deve mudar os planos do São Paulo no mercado de transferência. Afinal, o Tricolor não esperava ter que procurar um novo lateral-esquerdo neste momento, já que esperava ter seu titular da última temporada, em 2024. Contudo, a saída do jogador também deve interferir no futuro de Welington.

Isso porque o jogador era um dos atletas que estavam na vitrine para uma possível transferência no São Paulo. Com a necessidade de buscar receitas com vendas, o Tricolor já vê Beraldo pronto para ser vendido ao PSG e Welington era outro atrativo para o clube lucrar. Contudo, sem Caio Paulista, este plano deve mudar.

Além de Welington, o técnico Dorival Júnior tem Patryck como lateral-esquerdo garantido para o elenco de 2024. Entretanto, o jovem jogador não fez boas partidas quando teve a oportunidade no profissional e deve perder o começo da temporada, já que estará com a Seleção Brasileira, na disputa do Pré-Olímpico. Moreira, outro jovem formado em Cotia, jogou na esquerda na base, mas acaba sendo utilizado principalmente na direita no time de cima

Apesar de ser jovem, Welington já mostra ter uma rodagem maior e tem consciência do esquema tático implementado por Dorival Júnior. Assim, o clube deve mantê-lo por pelo menos mais uma temporada, enquanto não arruma um substituto. Dalbert, que defendeu o Internacional em 2023, foi oferecido ao Tricolor e pode chegar para revezar com o cria de Cotia.

Welington quase saiu em 2023

O que joga contra o São Paulo é o tempo de contrato de Welington. Afinal, o jogador tem seu vínculo se encerrando em dezembro de 2024 e, em julho, pode assinar um pré-contrato com outro clube. O Tricolor deve procurar o lateral para estender o seu tempo na equipe, mas também sabe que ele deve receber outras sondagens.

No meio do ano, o Brentford, da Inglaterra, fez uma investida que acabou negada pelo São Paulo, que considerou baixos os valores oferecidos. Um tempo depois, o CSKA, da Rússia, tinha conversas avançadas para contratar o lateral. Contudo, por conta de detalhes burocráticos, as negociações acabaram interrompidas. Welington é visto como um ativo importante clube, que pode render uma boa quantia em uma venda futura para a Europa. Há a expectativa de que novas propostas cheguem a partir de janeiro

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.