Goiás anuncia a contratação do técnico Zé Ricardo

Zé Ricardo será comandado por Zé Ricardo em 2024 - (crédito: Foto: Divulgação / Goiás) Jogada10 Jogada10

O Goiás anunciou nesta segunda-feira (25), Natal, a contratação do treinador Zé Ricardo. O Esmeraldino, vale lembrar, estava encaminhado com Maurício Barbieri, mas acabou não fechando. O tempo de contrato do Verdão com Zé Ricardo ainda não foi revelado.

Zé Ricardo tem 52 anos e começou a carreira no Flamengo, em 2016, quando se destacou levando o time para a Libertadores do ano que vem. Depois, passou por Vasco, Botafogo, Fortaleza, Internacional, Qatar SC e Shimizu (JAP). O último clube foi o Cruzeiro, no segundo semestre deste ano.

O comandante chega para recolocar o Goiás na Série A, afinal, o clube foi rebaixado neste ano. Em 2024, o Esmeraldino disputará ainda o Campeonato Goiano e a Copa do Brasil. Dessa forma, Zé Ricardo é o terceiro pilar no planejamento do acesso para o clube. Afinal, o clube tinha contratado o CEO Luciano Paciello e o executivo de futebol Agnello Gonçalves.

Em nota nas redes sociais, o Goiás publicou que dará tempo para Zé Ricardo trabalhar à vontade. O Esmeraldino ainda demonstrou muita confiança no treinador, valorizando o passado dele.

“Zé Ricardo é o novo técnico do Goiás Esporte Clube para a temporada 2024. A contratação foi finalizada na manhã desta segunda-feira (25). Zé Ricardo é um treinador com o perfil e que reúne valores de acordo com as premissas estabelecidas neste novo projeto de futebol do Goiás Esporte Clube. Consistência nos últimos anos em dirigir alguns dos maiores clubes do futebol brasileiro (Flamengo, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Internacional e Cruzeiro), além de experiências no exterior (Japão e Qatar).O técnico e sua comissão terão toda confiança do clube para que haja desenvolvimento a longo prazo do departamento de futebol da instituição. Sejam bem-vindos, Zé Ricardo e sua comissão técnica!”, comentou Zé Ricardo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.