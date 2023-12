Presidente aproveita o natal e promete ‘presentes’ em janeiro, no Corinthians

Augusto Melo diz que reforços no Corinthians vão chegar no dia 2 de janeiro - (crédito: Foto: Jose Manoel Idalgo/Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians segue firme no seu planejamento para 2024. O presidente eleito, Augusto Melo, prometeu uma grande reformulação no elenco, após a equipe fazer um ano de 2023 muito abaixo do esperado. Assim, o mandatário utilizou suas redes sociais para desejar Feliz Natal para a Fiel e comentou que os ”presentes” vão chegar em janeiro.

Na publicação, um torcedor questionou o presidente sobre os reforços do Corinthians para a próxima temporada. Por sua vez, Augusto Melo disse que os ”presentes” estão muito bem guardados. Apesar de já estar eleito, o mandatário só assume seu cargo no dia 2 de janeiro. Assim, ele não pode assinar nenhum contrato, enquanto não tomar posse.

“(Os presentes de Natal) estão muito bem guardados e vocês receberão dia 2 de janeiro!!”, escreveu Augusto Melo.

Já outro torcedor criticou a postura do mandatário, afirmando que Augusto está “falando muito e fazendo pouco”. Augusto Melo aproveitou para retrucar, dizendo que está trabalhando em sigilo, mas também reforçou que só assume a presidência no ano que vem.

“Você está muito ansioso. Eu só serei presidente para apresentar soluções dia 2 de janeiro!! Até lá relaxe e curta as festas!! Seu presidente está trabalhando em sigilo!! Feliz Natal!!”, comentou o mandatário.

A janela de transferência do Corinthians até aqui

Aliás, Augusto Melo será o presidente do Corinthians no próximo triênio (2024,2025 e 2026). Até aqui, o Timão já tem acertado acordos com o volante Raniele, que atuou pelo Cuiabá na última temporada e com o lateral-esquerdo Hugo, que defendeu o Goiás em 2023. Contudo, o grande sonho do mandatário e do clube nesta janela de transferência, é a contratação de Gabigol, do Flamengo.

