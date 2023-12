Caio Paulista tira identificação de ‘jogador do São Paulo’ de rede social

Caio Paulista para de se identificar como jogador do São Paulo - (crédito: Paulo Pinto) Jogada10 Jogada10

Caio Paulista deu mais indícios de que não deve defender o São Paulo em 2024. O jogador, que defendeu o Tricolor Paulista por empréstimo em 2023, deve reforçar o rival Palmeiras na próxima temporada, conforme antecipou o Jogada10. As negociações ainda acontecem, mas o jogador já vem dando sinais que não deve ficar no Morumbi.

Nesta segunda-feira de natal (25), Caio Paulista, que até então se identificava no Instagram como jogador do São Paulo, apagou a citação. Além disso, ele trocou sua foto de perfil, tirando a que estava com a camisa do Tricolor Paulista para uma dele de férias. Na rede social, o jogador ainda limitou os comentários de suas fotos, deixando apenas para selecionáveis. Além disso, ele ainda perdeu cerca de 50 mil seguidores.

Nos últimos dias, o jogador sofreu uma grande pressão da torcida do São Paulo, ao surgir a notícia de que ele estaria negociando com o Palmeiras. Aliás, vale lembrar que Caio Paulista participou de uma polêmica com o Verdão neste ano. Pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Tricolor eliminou o Alviverde no Allianz Parque, com um dos gols marcados pelo próprio lateral, que depois provocou o rival, eliminado da competição.

Em postagem nesta segunda-feira, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, publicou uma mensagem nas redes sociais desejando um feliz natal para a torcida. Contudo, um dos trechos foi identificado como uma ”indireta” ao lateral-esquerdo.

“Agradeço também, logicamente, à comissão técnica e aos jogadores, que mais uma vez demonstraram empenho e vontade de jogar no São Paulo Futebol Clube. Afinal, vestir essa camisa exige uma dedicação ímpar. Precisa haver essa identificação e vontade de jogar no Tricolor para se transformar em mais um representante da nossa torcida”, escreveu o mandatário.

As negociações entre Caio Paulista, São Paulo e Palmeiras

A permanência de Caio no Morumbi era vista como praticamente certa, mas o negócio travou quando o clube indicou a intenção de acionar a cláusula de compra fixa no contrato, de 3,5 milhões de euros (R$ 18,7 milhões). A diretoria, aliás, já havia encaminhado o pagamento parcelado da contratação do atleta junto aos cariocas. Mas o cenário mudou.

Simultaneamente, o Verdão consultou o Fluminense e o representante do jogador, Eduardo Uram, sobre condições para realização do negócio, e sinalizou, ainda, com a possibilidade de pagar valor superior ao do rival estadual.

O Palmeiras, aliás, fechou acordo recente com Eduardo Uram em relação à contratação do atacante Bruno Rodrigues, que se tornou o segundo reforço já anunciado pelo clube. O São Paulo, por outro lado, suspendeu a negociação com Caio Paulista e não irá esboçar qualquer conversa com o jogador de 25 anos para mudar o cenário.

O lateral foi um dos destaques do time comandado por Dorival Júnior em 2023, com 50 partidas, cinco gols e duas assistências. Um dos gols, inclusive, contribuiu para a eliminação palmeirense na Copa do Brasil.

